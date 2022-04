Anne-Marie LOFINDA

Les mots clés de mon engagement professionnel sont la qualité, le service, la relation et fidélisation clientèle.



Pour mettre en place cette qualité de service, je met en place une réelle relation de confiance.

L'humain n'est plus à la recherche d'un achat mais d'un investissement.



Après neuf ans d'expérience dans le secteur tertiaire, j'ai choisis le secteur du tourisme depuis deux ans.

C'est au travers de mon rôle de représentante, que j'ai pris deux fois plus conscience du besoin que l'humain a de retrouver un service de qualité, dans son investissement, que ce soit à bas prix ou plus haute de gamme.



Mon équation commerciale:



Une insatisfaction clientèle = Une insatisfaction personnelle.



Mes compétences :

Gestion relation client

Commercial

Management d'équipe

Marketing stratégique et opérationnel

Communication

Management par valeur

Microsoft Office

Lotus Notes

As400