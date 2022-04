Anne-Marie LOUVET

Depuis presque trente ans, un parcours de photographe auteur m’a menée d’un univers à l’autre, à la découverte de réalités humaines que je suis toujours curieuse d’approcher et comprendre.



Je travaille par projet dans des contextes très divers : l’habitat, le monde du travail, d’autres cultures, à l’occasion de commandes carte blanche, de résidences d’artiste ou de projets personnels.

Respectueuse d’une qualité d’échange et de confiance, je prends le temps de m’immerger pour révéler l'identité des gens et des lieux.



Selon le projet, je travaille seule, avec les gens concernés ou avec des équipes pluridisciplinaires (artistes, urbanistes, sociologues, architectes, paysagistes...)

Ce qui m'importe est de traiter chaque projet avec une exigence de contenu, de sens et de forme créative adaptée au contexte photographié.



Il en résulte des créations photographiques variées, des installations sur le lieu même des prises de vues pouvant intégrer des textes, du son, de la lumière ou de la vidéo.