Anne-Marie MARTIN

Pendant plus de 20 ans, j'ai animé et organisé des équipes significatives (40 à 80 pers), j'ai supervisé la consolidation, les comptabilités générales et techniques de sociétés Vie et Non Vie, la comptabilité immobilière, les Frais Généraux ;

J'ai supervisé le suivi budgétaire de ma direction chez Predica, d'Aviva France ;

J'ai amélioré le contrôle interne de ma direction chez Predica ;

j'ai géré des projets pendant plus de 20 ans : Oracle GL, amélioration du Reporting NF-IFRS et bas de bilan ;

Je suivais les évolutions normatives NF et IFRS (groupe comptes FFSA).



Mes compétences :

International Financial Reporting

Consolidation

Comptabilité Générale et Technique Vie et Non Vie

Reporting Budgétaire

