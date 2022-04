Anne-Marie MARTIN

CEPHILEA Communication



Créatrice de l'entreprise et Directrice Générale



Création de sites web, Infographie, Rédaction web, Référencement.

Formatrice référente web chez Demos Sa



Mon parcours :



Webmaster pendant 6 ans dans un etablissement hospitalier, je me suis mis à mon compte en 1999, proposant des prestations de développement et de la formation.



J'ai créé CEPHILEA Communication en avril 2016 afin de développer mon activité . Chef de projet web, j'alterne développements de sites, études et cahiers des charges, projets web divers pour tout type de clientèle (grands comptes, administrations, PME, particuliers....)



Les formations représentent la moitié de mes activités. Centre de formation agréé je propose des formations qui peuvent être prises en charge par les OPCA. J'interviens aussi pour des organismes de formation : DEMOS SA, ASFOREST, VIT



Mes compétences :

Cahier des charges

Comavoo

XHTML