Chantal DÉSILLE

Mes compétences :

Plan media

Planning d'activités

Conception et analyse de rapports statistiques

Coordination de services : DG, DC, Marketing, RH

Accueil et renseignement des clients

Documents, présentations, tableaux de bord

Gestion de budget et base de données

Mise en oeuvre actions commerciales/marketing

Rédaction de courriers, compte-rendu

Conception de supports de communication

Suivi des dossiers et contrats

Organisation : agenda; rendez-vous, événements

Voyages pros, salons, conférences, séminaires