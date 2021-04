André CHAUVIN

Après être entré dans la vie active par un métier correspondant à ma formation initiale (bac F3 et 1ère année de BTS bureau d'études), j'ai pu dans une grande entreprise (PSA) évoluer grâce à la formation et l'accompagnement interne.

Après différents postes, j'ai pu évoluer vers une fonction d'encadrement sur des métiers que je connaissais moins bien mais pour lesquels, j'ai beaucoup appris.

Pour ne pas connaitre que l'automobile dans ma carrière, j'ai volé de mes propres ailes dans le domaine du photovoltaïque (création entreprise, prospection, prestations auprès d'installateurs...). Domaine qui, malheureusement, s'est effondré fin 2010 et où l'avenir s'est assombri.

Un retour vers l'industrie AIRBUS m'a fait connaitre, dans un poste de chargé d'affaire/responsable chantier, le domaine de l'assemblage complexe et rigoureux de tronçons d'avion (réalisation, automatisation et mise au point des biens d'équipements d'assemblage).

Ensuite je suis rentré dans le domaine de la robotique (BA Systèmes) en m'appropriant un produit très passionnant dans une entreprise de jeunes et dynamique, au poste de responsable industriel. J'y ai terminé ma carrière dans un poste de "Responsable des services généraux", poste de confiance, enthousiasment, où toutes mes expériences passées sont utiles et mise au service de l'entreprise.



Mes compétences :

Artisan

Automatismes

Conseil

Electricité

Photovoltaïque

Pilotage

Pilotage projet

Process