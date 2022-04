Anne-Marie MICHIELS

A&M-COACHING: Accompagner avec Méthode, Mouvement, Communiquer, Insuffler Progrès et Réussite.

En tant que Coach et Conseiller emploi dédiée aux transitions professionnelles au travers des compétences et en lien avec mes valeurs : Respect- Tolérance – Efficacité -Dynamisme–Performance, il est important pour moi de participer à toute initiative permettant de porter le potentiel humain à son maximum.

J’accompagne mes clients en individuel ou en équipe à identifier, clarifier et mobiliser leurs ressources afin qu'ils se projettent plus sereinement dans l’avenir.

J'interviens auprès de Demandeurs d emploi, cadres & Créateurs d'entreprises pour les aider dans leur quotidien à changer et à mettre en place de nouvelles perspectives notamment pour atteindre un nouveau potentiel.

Vos émotions sont vos ressources ! Osez le changement, Libérer votre potentiel.



Membre affiliée ICF* (International Coach Federation)

Coach Praticien Certifiée RNCP- FFP -



Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Marketing relationnel

Communication externe

Communication événementielle

Conseil en management

Management opérationnel

Gestion des achats

Formation

Outsourcing

Management de transition

Accompagnement au changement

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement collectif

Relations publiques

Gestion de la relation client

Prospection de clients

Négociation immobilière

Conseil en organisation

Conseil en recrutement

Conseil aux entreprises