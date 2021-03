Anne-Marie PIRES

15 années d'expérience professionnelle dans le secteur de l'assurance et la prestation de service.

Animation d'équipes pluridisciplinaires.

Recrutement, intégration et formation.

Collaboration avec les équipes transverses et support dans le cadre de la conduite et mise en place de projets.

Identification de nouveaux prospects et de nouveaux produits.

Définition, suivi et adaptation des objectifs qualitatifs et quantitafifs.

Responsable de l'élaboration et du suivi des budgets.

Pilote de processus et dans ce cadre garante de l'amélioration continue de la qualité.

Mes atouts :

Méthode, aisance relationnelle et rédactionnelle, pugnacité et recherche de cohésion.



Mes compétences :

Management d'équipe

Audit

Communication

Management de projets

Management de la qualité

Recrutement

Assurance MRH

Relation client

Pilotage de projets

Elaboration et suivi de budgets RH

Protection juridique

Iso 9001

Assurance

Service client

Rigueur

Management

Droit

Autonomie