Anne -Marie PORCELLATO

J'ai pu acquérir tout au long de mon parcours professionnel, de riches expériences en entreprise industrielle ( chimie, pharmacie, dentaire , décolletage, fonderie ....) et en organismes de formation.

Sur le plan commercial, j'ai occupé des postes à responsabilités, très enrichissants sur le plan humain où j'ai su encadrer une équipe d'assistantes commerciales et travailler au sein d'équipes réactives.



Toutes mes compétences , allant de la vente technique à la formation, en passant par le marketing industriel et le marketing digital m'ont donné une aisance ainsi qu'une adaptabilité qui aujourd'hui m'ouvrent les portes sur des métiers très variés.



Je suis également une passionnée d'art, créatrice.













.



Mes compétences :

Développement commercial

Suivi clientèle

Formation

Enseignement artistique

Gestion relation client

Enseignement marketing

Enseignement matières scientifiques

Management

Gestion de projet

Marketing

Vente

Communication

Création artistique

Création de contenus