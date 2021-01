Anne MAURELLET

Intéressée par le politique, je ne me penche pas moins sur le culturel : en dehors de la redaction en chef de publications statistiques publiques, de la professionnalisation de stagiaires qui entrent à l'institut, après avoir travaillé autour de la coordination d'une revue destinée aux étudiants, à leurs professeurs et aux députés ainsi que l'analyse des questions posées par le public et des actions à mener dans la journée, je reste proche du travail de danseurs et peintres et j'essaie d'encourager quelques créations artistiques. J'écris aussi et viens de publier un livre Juste au bord.

De formation sciences humaines, j'ai travaillé dans la formation continue en inventant des systèmes de formation et dans la communication auparavant.