Florence JARRY-MAURELLET

Débordante d'envie et de curiosité, je fais le choix de la pluriactivité pour tenir à distance "burn-out", "bore-out" et autre "brown-out". Je cumule donc avec plaisir plusieurs métiers :

- Consultante éditoriale

- Rédactrice

- Écrivaine de livres de mémoire pour les seniors

- Chargée de com pour une start-up

- Animatrice de tables rondes.



#Génération Slash/euse



Mes compétences :

Communication éditoriale

Rédaction de contenus

Gestion de projets