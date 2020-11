Anne MEREYDE

Directrice d'organisme de formation



Principales compétences acquises en près de 20 années de direction en business school de premier plan et d'OF

- Contribuer au développement, négocier et mettre en place des partenariats

- Diriger des programmes de formation initiale ou continue

- Piloter des projets académiques ou de transformation et garantir leur mise en oeuvre

- Contribuer à lingénierie pédagogique des programmes et être à linterface du corps professoral et des entreprises

- Garantir lexcellence de lorganisation et des process ainsi que piloter le système de management de la qualité

- Piloter et rédiger les dossiers daccréditation et de certification

- Assurer lallocation optimale des ressources et suivre les indicateurs de rentabilité