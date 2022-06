Anne MILLIEN (GADEL)

Diplomate, sérieuse, rigoureuse, douée d'un bon sens relationnel et aimant le travail en équipe, je m'investis toujours à 200% dans tout ce que j'entreprends!





Mes compétences :



Accueil physique et téléphonique de la clientèle

Rédaction de courrier

Gestion des bases de données

Mise à jour de documentations techniques et mise en place dune veille

Classement, archivages

Constitution et suivi des dossiers techniques

Identification des anomalies et recherche dexplication puis mise en place des correctifs

Réalisation de diagnostic des situations et mise en œuvre les réponses adaptées

Gestion des conflits (recouvrements contentieux et amiables)

Windows, Pack office, outils informatiques