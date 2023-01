Appréciant le contact humain au quotidien et le travail de terrain, j'exerce dans la direction détablissements et de services pour personnes âgées (EHPAD, CCAS, résidence séniors autonomie, SAAD, ARS...) au service du « bien-vieillir », du « bien-vivre » et du « bien-être » des personnes accompagnées.



Diplômée d'un «Master en Management» de SKEMA BS, je suis en formation CAFDES de L'EHESP à l'ARIFTS de Nantes en concomitance avec le Master «Intervention et développement social» afin d'approfondir les enjeux de direction et m'enrichir d'échanges de pratique du secteur de l'intervention sociale et médico-sociale.



J'ai 10 ans d'expérience dans l'administration, le management d'équipe, la gestion des ressources humaines, le conseil, la gestion de projet et le développement territorial. Dotée du sens de l'écoute et du service, je suis soucieuse de la qualité de service/soins et de la relation, la qualité de vie des usagers et la qualité de vie au travail des salariés.



Je travaille en particulier sur les projets d'innovation et de transformation dans la perspective de l'EHPAD de demain / du futur en lien de proximité et d'ouverture avec les professionnels, les familles, les aidants, les partenaires et acteurs locaux du territoire. Je mène également des travaux de recherche appliquée dans l'amélioration du parcours de soin des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de maladies neuro-dégénératives et de troubles cognitifs (EHPAD/UHPAD, PASA, accueil de jour...).



Je considère que toute aventure humaine partage passion, projet, valeur, et cest le sens que je souhaite donner à mon activité au quotidien.