Anne PULIN

En quelques mots...



De nature consciencieuse et déterminée, avec professionnalisme comme savoir-être...

Animée d'une sincère soif d'apprendre et de grandir au sein d'une entité d'un dynamisme innovant...



Mes objectifs principaux sont d'offrir un support managérial de qualité optimale et d'accompagner l'entreprise toujours plus loin dans sa croissance.



Mes compétences :

Rigueur

Réactivité

Création de contenus

Accueil des clients

Optimisation des process

Amélioration de process

Management opérationnel

Création

Dynamisme

Assistance client

Mise en page

Supports de communication

Logistique

Services

Gestion des stocks et entreposage

Force de proposition

Contrôle qualité

Mise en scène

Support commercial

Gestion de la qualité

Gestion de la relation client

Mise en rayon

Service client

Support

Adaptabilité

Vérification des stocks

Merchandising

Gestion événementielle

Management de la qualité

Relations clients

Gestion des stocks et approvisionnement

Linkedin

Project Management

File Management

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

QoS (Quality of Service)

Quality Control