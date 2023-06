Anne ROLLAIS

Titulaire d’un master II en école de commerce, je suis actuellement une formation de perfectionnement en contrôle de gestion au sein du groupe IGS.



Au cours de mes 9 années d’expériences professionnelles, je me suis occupée du budget de l’équipe communication, du suivi de la consommation de documentations commerciales et du suivi des nouveaux installateurs créés ainsi que du reporting et du chiffrage de tracts régionaux.

Ces missions m'ont confortée dans la réorientation de ma carrière, je souhaite aujourd'hui intégrer un poste en contrôle de gestion.



Je suis de nature sociable, avec une capacité à m’adapter facilement et ai une certaine aisance relationnelle. De plus, je suis rigoureuse, précise et ai le goût des chiffres.



Je suis disponible à partir du 20 novembre prochain pour une opportunité en contrôle de gestion.

Je saurai m'adapter à une équipe et à un secteur d'activité et ainsi réussir, avec efficacité, les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Marketing

Contrôle de gestion