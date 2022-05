Louis-Michel PAYEN

CONSEIL en Ingénierie Financière (Sté LMP Conseil) depuis Oct 2004



PRESTATIONS DE GOUVERNANCE ET DE GESTION FINANCIERE



Destinées à des entités qui ne disposent pas de compétences spécialisées de gestion financière ( par ex. PME ne disposant que de compétences comptables) ou à des entreprises confrontées à un besoin dépassant la capacité de travail de l’équipe (gestion de crise, plan de relance, opération de croissance externe…).



= > Diagnostic stratégique et Financier:



= > Business Plan : assistance méthodologique à la définition de la stratégie, développement des prévisions d’activité, définition des moyens nécessaires, rédaction du volet financier prévisionnel.



= > Pilotage de la performance : Mettre en place les tableaux de bord, définir et contrôler les objectifs et les plans d’action correspondants, mesurer les indicateurs, analyser les résultats et proposer des actions.



= > Stratégie Bilancielle et structure juridique : Groupe et Forme de sociétés, Fonds Propres, recours à l’emprunt, Investissement et financement, Optimisation des stocks et comptes clients, gestion du risque de change.



= > Relation Bancaire : Communiquer avec le secteur bancaire, établir une relation de confiance, monter un dossier de crédit, optimiser les conditions tarifaires, pérenniser la relation.



= > Gouvernance, pilotage managérial, contrôle interne : Organiser les organes sociaux et le fonctionnement de l’entreprise (ou du groupe) pour optimiser la qualité de décision et limiter les risques.



= > Spécifique Distribution :



Optimiser la Gestion de stock (outils de reporting, organisation interne), gérer les flux import- export.

Optimiser les performances de chaque point de vente (notamment via un reporting comparatif et des cercles de progrès)

Déployer un réseau : volets geo-marketing, financier et juridique de la création de points de vente. Spécificités de la Franchise et du Commerce Associé.







Mes compétences :

COMMERCE

Conseil

Consultant

Distribution

Finance

Formation

Presse

Sport

Stratégie

Vente