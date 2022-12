Anne-Sophie BERTHON

Mon métier, c'est de vous apporter la meilleure information au meilleur moment. C'est de vous éviter de perdre du temps à chercher de l'information parmi les mille sources qui sont aujourd'hui à notre disposition. C'est de valoriser l'information produite ou les données collectées par nos collaborateurs.



Je tire parti des données ou des connaissances dont nous sommes entourés et qui tombent souvent dans l'oubli ou sont mal exploitées, qu'il faut refaire voire repayer.



J'ai travaillé pour de petites ou plus grandes structures, avec des budgets infimes ou plus importants, seule ou en équipe, dans le public ou dans le privé.



MANAGEMENT

* Création, organisation et gestion d’un service de documentation

* Audit de système documentaire

* Analyse de l’activité (rapport annuel, indicateurs statistiques)

* Gestion de budget

* Recrutement et gestion de ressources humaines



GESTION DE L’INFORMATION

* Refonte et gestion de référentiels,

* Langages documentaires (indexation, création d’un thésaurus et d’un plan de classement),

* Plan de gestion des archives

* Veille juridique sur l’évolution de la propriété intellectuelle (droit d’auteur)



INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE (SYSTEME D’INFORMATION)

* Création de bases de données informatisées (texte + photos),

* Création de portails documentaires collaboratifs (Drupal, Joomla, Spip),

* Maîtrise des logiciels SIGB et MDM (JLB-Net, Superdoc, Texto, Alexandrie, Hybris, EBX)

* Maîtrise de l’Internet (recherches, création d’un site).



Mes compétences :

Droit d'auteur

Recherche documentaire

Base de données

Gestion de projet

Veille

Numérisation

GED

Qualité de la donnée