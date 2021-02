Anne-Sophie EDIN (BENGOECHEA)

Ingénieure environnement, je me tourne vers différents domaines.

Consultante QSE pour R. Environnement Sécurité, je travaille sur les projets environnementaux pour le site d'Airbus Nantes et je gère également une équipe de consultants en charge de la prestation d'assistance environnement.

J'aime relever des challenges pour permettre à l'entreprise de respecter la réglementation, d'améliorer son éco-performance afin d'agir pour l'environnement de façon pérenne et durable.



Si mes compétences vous intéressent ou pour avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Rigoureux

Gestion de projets

Eco-conception

Evaluation du risque chimique

Plans de Prévention Entreprises Extéireures

Système de management Santé Sécurité Environnement

Document unique DUER

Développement Durable

Eco conception

Management

Environnement

Intégration rapide