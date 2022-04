Agapitos ANTOINE

étudiant, j'étais accompagnateur de groupe pour le TO Nomade Aventure, puis architecte en France, en Afrique et au Moyen Orient, installé à Barjac dans le Gard depuis 24 ans, j'occupe les fonctions d'associé de l'agence Thema Architecture.

J'ai été enseignant intervenant à Créapole en Architecture commerciale de 1993 à 2000. Je suis créateur des marques et sociétés Nature & Thé (Concept de salon de thé Bio) - Natura Lodge (éco-lodge de cabanes perchées et yourtes) - Naturabox créateur et concepteur de coffret cadeau eco-touristique - Ardèche-detente hébergement de charme insolite et Cabane du Monde (conception et réalisation de cabanes perchées)

Je suis Président de l'office de Tourisme intercommunal de Barjac (30) commune très engagés dans la défense de l'écologie et du bio.

Je suis passionné de bateau classique et j'ai créée un blog :Array



Mes compétences :

Écotourisme

Architecte

Éco-conception

Environment

voile classique