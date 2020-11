Anne-Sophie GUÉNÉGUES

- Relecteur/Correcteur formé à l'École des Métiers de l'Information

- Correctrice pour Des Mots Passants... une "maison de correction" au service de tous les "écrivants" (depuis 2009)



- Auteur de "Être(s)", paru chez Nombre7 éditions en juillet 2020, un recueil de seize nouvelles contemporaines.

- Auteur de "Pensées intérieures et autres limites" paru aux Éditions Persée en juillet 2007, un recueil de quatre nouvelles contemporaines.

- Auteur de "Jacque et autres choix de grands" paru aux Éditions Persée en mai 2010, un recueil de sept nouvelles contemporaines.



- Co-auteur avec Franck Leblond de "La Raison des Cloches ou l'Arborescence d'une conscience" (2010), de "La Philosophie ou les armes" (2012), de "De la graine d'énergie" (2015).

- Co-auteur de "Une Tombe trop bien fleurie", rédigé à 20 personnes en 20 jours dans le cadre de l'Académie Balzac d'octobre 2014, Les Éditions du Net.



- Auteur de nouvelles "jeunesse" dans six ouvrages collectifs pour les 8-12 ans aux Éditions SaperliVpopette :

"Nouvelles Lunes" (novembre 2012),

"Nouvelles Vagues" (mars 2014),

"Nouvelles Fraîches" (novembre 2015),

"Nouvelles Formules" (juin 2016),

"Nouvelles du Front" (octobre 2017),

"Pas de nouvelles, bonnes nouvelles" (mars 2020).



- Maman d'un grand garçon né en 1995, comédien et humoriste.



Mes compétences :

Correctrice

Relecture / corrections

Humour

Écriture

Écrivain

Auteur

Secrétaire

Théâtre