* Née en 1974, bachelière d'un Bac A3 Cinéma-Audiovisuel et diplômée de l'école de cinéma l'ESRA Paris; Anne-Sophie Jal a, dés son plus jeune âge, été attirée par le langage de la lumière et de limage.

* Elle accorde un maximum de son temps à son mode dexpression favori: la photographie. Issue du cinéma et de laudiovisuel ainsi que du spectacle vivant, elle travaille depuis 25 ans comme technicienne lumière et prise de vue. Intermittente du spectacle, elle a été aussi enseignante-intervenante en technique à lESRA Paris pendant 10 ans.

* Par le biais des anciennes techniques de tirages quelle effectue elle-même pour certaines créations, ne dénigrant pas la nouvelle technologie, elle souhaite donner une dimension unique à son expression.

* Choisissant le parti du vivant, ses prises de vue essentiellement argentiques et noir et blanc tendent à être le reflet dun nouveau regard plein de poésie.



*Born in France in 1974, baccalaureat A3 degree in Cinema-Audiovisual and graduate of the ESRA school of cinematography in Paris, Anne-Sophie Jal has always been attracted by the language of light and image.

*Her background includes theater as well as cinema and audiovisual: she worked for 25 years as a technician for light and shooting, has been an intermittent du spectacle, and also teaches technique at the ESRA.

*Anne-Sophies preferred form of expression is through photography. She uses old processes as well as new technology to give a personalised dimension to her works.

*Her technique of choice remains black and white film with a personal vision that is both living and poetic.

Mes compétences :

Expositions

Comédie

Danse

Arts

Enseignement

Cinéma

Théâtre

Musique

PAO