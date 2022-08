Anne-Sophie MARTINEZ

QUALITE

- Mettre en place un système de management de la qualité.

- Concevoir et mettre à jour le manuel qualité.

- Assurer l’amélioration continue du système.

- Suivre et analyser les indicateurs qualité.

- Participer à l’élaboration de la politique qualité.

- Créer la cartographie des processus.

- Créer des tableaux de bord.

- Mener des audits internes.

- Rédiger des processus, procédures, modes opératoire, imprimés.

- Animer des formations à la qualité.

- Mettre en place un système de gestion documentaire et en assurer sa maintenance.



ADMINISTRATIF

- Organiser les déplacements et les voyages des salariés.

- Gérer le parc de téléphonie mobile, et de voitures.

- Organiser des réunions.

- Gérer les plannings et le temps de travail du personnel.

- Gérer les dossiers de formations.

- Encadrer le personnel intérimaire.



COMMUNICATION

- ANGLAIS : fluide et courant.

- ALLEMAND : Notions.

- Traduction de documents et publications.

- Bonne maîtrise des NTIC.

- Organiser des évènements (manifestations internes ou publiques)

- Animer des réunions.

- Mettre en valeur l’esthétique des produits.

- Etre force de proposition auprès de mon supérieur hiérarchique.



Mes compétences :

Développement des compétences

Animation de formations

Gestion du personnel

Amélioration continue

Organisation d'évènements

Organisation du travail

Audit qualité

Management de la qualité

Normes Qualité