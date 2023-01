Anne-Sophie MONNÉ

Plus de 18 années de marketing relationnel et d'organisation d'évènements divers au service d'hommes politiques exigeants, me permettent aujourd'hui une expertise en gestion de projets et coordination d'évènements dynamiques.



Ma force d'anticipation, ma capacité d'organisation et la variété de mon réseau, me permettent d'ouvrir les bonnes portes et de trouver idées et solutions afin de vous garantir une parfaite exécution des missions qui me seront confiées.

Sens du détail, du travail bien fait, disponibilité et fiabilité sont mes valeurs et feront toute la différence au service de votre activité professionnelle.