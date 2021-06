Anne-Sophie POULETTE

Passionnée de mode, je me suis spécialisée dans les relations commerciales après une première expérience en service de presse.

En lien direct avec les clients de la maison Rykiel sur l'Europe du Nord et avec nos agents, je gère l'ensemble des missions d'un poste de commercial, depuis la prospection jusqu'au rapport d'analyse chiffré sur les ventes.

La taille de la Maison Rykiel offre l'avantage d'être au quotidien en relation avec les services du style, de la production et de la presse et permet ainsi de prendre la mesure de l'influence du service commercial dans le développement d'une maison de créateur.



