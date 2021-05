Anne TAUDIN

Américaine par ma mère parisienne depuis toujours, férue des milieux internationaux et des spécificités locales, bilingue français-anglais, une carrière dans le culturel, l’événementiel, le lobbying chez Altedia, puis la communication, et une découverte : le high tech à la croisée des chemins.



Comme tout ce qui est technologique est devenu un facteur de croissance pour les entreprises et sous-tend notre société aujourd'hui, j'ai l'occasion d'aborder tout type de problématiques métier tout secteur confondu. C'est cela qui en fait un domaine passionnant. Touche-à-tout, je m’investis dans la vie de l’entreprise, dans l’animation de la communication externe et dans la mise en relation des différents acteurs de notre écosystème.



Avec la transformation digitale qui bouscule les lignes, je suis au premier rang pour observer des changements radicaux qui s'opèrent dans l'entreprise et dans le marché avec l'émergence de StartsUps et FinTech, InsurTech. Intelligence artificielle, objets connectés ou smart products, robo advisors, prédictif, analytique, big data... La réalité dépasse la (science) fiction.



Mon activité se construit sur 4 piliers : (1) développement marque & image, (2) développement client & marché, (3) génération de leads ou détection de nouveaux clients et (4) support commercial sur des deals stratégiques. Je suis ainsi amenée à collaborer étroitement avec d'autres fonctions marketing et communication sans représentants locaux pour gérer les messages autour de la marque ou les relations publiques. Cela implique la participation bien entendu à la stratégie, au positionnement, aux messages et aux tactiques en collaboration avec les experts, consultants et responsables de comptes.



J’ai un rôle complémentaire de synchronisation des relations alliances qui sont gérées par les différents responsables d'offres ou de solutions "Horizontal Practices". A ce titre, je suis amenée à rencontrer les partenaires stratégiques (Microsoft, IBM, Pega, Informatica, SAP, Oracle, ...).



Secteurs d’activités

• Services et solutions technologiques, B2B et B2C depuis +10ans

• Industrie pharmaceutique, quelques notions sur la R&D, les opérations cliniques, la pharmaco…

• Banque, services financiers, quelques notions sur la banque de détail, d’investissement et corporate



Principaux domaines

• Stratégie marketing et communication, depuis +7 ans

• Marketing opérationnel, pendant +6 ans depuis 2009

• Relations publiques, pendant +8 ans jusqu’en 2011



Centres d’intérêts :

• L’évolution de l’organisation et des stratégies d’entreprises

• L’accompagnement du changement

• La transformation digitale des entreprises (intégration du numérique dans son ADN)

• Les innovations technologiques et les grandes tendances mondiales/locales

• Les meilleures pratiques ou innovations en matière de stratégies/tactiques :

digital, marketing,communication et conseil

• Les initiatives de développement durable des entreprises ou de fondations

• Secteurs privilégiés : high tech, banque, services financiers et assurance, industrie pharmaceutique…



Mes compétences :

Marketing

Relations publiques

Réseaux sociaux

Conseil

Relations Presse

Communication

Créativité