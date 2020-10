Anne VALIN GROS

De formation universitaire, j'ai exercé depuis 15 ans les fonctions de Responsable Etudes, tant en institut qu'en entreprise, dans des environnements internationaux et multiculturels.



Deux axes structurent mon expérience professionnelle :



- En instituts (Research International, TNS Sofres, Synovate) où j'ai acquis l'expertise des méthodologies d'études quantitatives répondant aux problématiques marketing BtoB et BtoC.



- En entreprise (Michelin) où mes fonctions m'ont amené à gérer et piloter au niveau européen l'ensemble des problématiques études "Marque, Produit et Distribution" pour le porte-feuille des marques Michelin, BFGoodrich et Kleber sur le marché du pneu tourisme.

Au delà des études, cette expérience m'a permis de collaborer avec les équipes Marketing, Communication et Distribution dans la définition de leur stratégie.



Passionnée par la gestion marketing en milieu industriel, je désire intégrer une équipe marketing et contribuer au développement stratégique d'une entreprise, de sa marque et de ses produits, en tant que Chef de Produit ou Responsable Marketing sur Lyon et sa couronne.





Mon eCV :

Mes compétences :

Négociation commerciale

Management d'équipes transverses

Evaluation du Mix Marketing

Stratégie marketing à l'international

Gestion de l'information

Management de projet

Analyse de marché

Conseil marketing