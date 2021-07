Anne VARON

Après plusieurs années dans l'industrie en tant directrice commerciale France et Europe, puis directrice générale:

Je forme aujourd'hui étudiants, apprenants, commerciaux ,managers, chefs d'entreprise sur différents domaines :

-Définir et mettre en place des stratégies d'entreprise/ Stratégies commerciales

- Créer et suivre un plan d'action commercial (PAC)

-Développer la capacité à fédérer, mobiliser et motiver une équipe

- Savoir négocier,

- Savoir fidéliser, prospecter

- Savoir évaluer, déléguer,

- Mener des réunions efficaces et efficientes



Lieux d'intervention Isema/Isera/Studi groupe Galileo Global Education,

Coaching auprés des décideurs pour la création d'équipe de direction, stratégie d'entreprise, développement de croissance et profit



Mes compétences :

Management fonctionnel ou hiérarchique,

Marketing

Négociation

Management d'équipes

Techniques de ventye/développement commercial

Gestion de projets

Stratégie d'entreprises

Management

Customer Relationship Management