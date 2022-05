Anne VIOSSAT

Bonjour,



J'ai évolué dans des secteurs d'activité très variés principalement dans des grands groupes mais également au sein d'associations.

Cette richesse de parcours m'apporte une GRANDE POLYVALENCE, une CULTURE TRANSVERSALE et une AUTONOMIE DE TRAVAIL.



DOMAINES DE COMPÉTENCE :

GESTION (de projets, de clientèle, de prestataires)

COMMUNICATION/RP (création d'outils, plaquette, site, salon, animation, accueil...)

ORGANISATION (d'évènements, suivi de prestations, de budgets...)



CONNAISSANCES PARTICULIÈRES :

Artistique :

Comédienne et metteur en scène de théâtre "Compagnie du Portail"

Plasticienne ; conception/réalisation de décors, peinture et sculpture



Informatique :

Création sous Indesign (réponse pour appel d'offre, plaquette de communication...)

Mise à jour de sites internet (site du Comité Social et Economique de l'entreprise)

Création/Gestion de bases de données et de mailing (clients, fournisseurs...)



Edition : maîtrise de la chaîne graphique,

Langue étrangère : anglais niveau intermédiaire (B1)