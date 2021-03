Anne WOJTYNA

Visitez mon site internet : http://www.annewojtyna.fr

La kinésiologie est une technique douce qui s’adresse à toute personne (adulte, adolescent, enfant) en difficulté ou désirant améliorer son développement personnel.

Grâce au ‘Touch for Health’ (la santé par le toucher), au ‘Concept 3 en 1’ (émotionnel) et au ‘Brain Gym’ (gymnastique cérébrale) :

- Développer la confiance et l’estime de soi,

- Libérer sa capacité à choisir,

- Se prendre en main et atteindre ses objectifs,

- Dénouer les blocages physiques et émotionnels,

- Retrouver son bien-être,

- Faciliter l’apprentissage et la communication,

- Mieux gérer le stress,

- Mieux se connaître.

Les tests musculaires qui sont pratiqués ne posent pas de diagnostic. Ils permettent de déceler et de corriger les déséquilibres énergétiques.



La kinésiologie …

C’est favoriser ce qui cherche à s’épanouir

Mes compétences :

Energéticienne

Energétique

Kinésiologie

Magnetiseur

Magnétisme

Reiki

Reiki USUI