Annelies HELMER

20 années d’expérience dans la direction d’entreprise et de centres de profits.

Directrice de la régie chez EDG Communication (place de marché BtoB) de 1995 à 2001, je lance une dizaine de titres et de sites professionnels. Création ensuite du du salon MD Expo (marketing direct) et direction du salon VAD (vente à distance) pour Reed Exhibitions .En 2003, intégration des agences Fidelis (Web) et Publitechnic (marketing opérationnel) ,fusion et transformation en agence conseil en marketing multicanal. 2009, retour dans l'organisation de salons professionnels chez EasyFairs pour diriger la filiale Française où je gère une douzaine de salons professionnels.

2010, avec Stéphanie Almon nous créons B Fair et une nouvelle aventure commence, création, lancement et gestion de 6 salons associés à des réseau sociaux.

2013, fin de l'aventure. Reprise d'études et de fonction chez Tarsus France en tant que Directrice de Pôle pour gérer et lancer des salons.



