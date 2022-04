Chef de projet TCE / Design Manager



 Responsable des études de prix et techniques en conception ou appels d’offre - travaux neufs / réhabilitations d’ouvrages fonctionnels

 Pilotage des équipes de conception : MOe (architecte et BET) et interne TCE

 Planification des études projet

 Référentiels qualité ISO, normes construction (DTU / normes / textes législatifs)