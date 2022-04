Annelise DAULON

Ouverte, sociable, rigoureuse, réactive, sachant travailler en équipe, autonome, je suis d'une nature curieuse et je sais prendre des initiatives. Satisfaire le client en répondant rigoureusement à son besoin est une priorité. Mon bon sens du contact et mon ouverture d'esprit me permettent d'effectuer différentes missions dans des différents services (production, magasin, approvisionnements, ...).

Une de mes passions est voyager. Rencontrer et comprendre d'autres cultures permettent à mon sens d'avoir une ouverture d'esprit et de partager.



Mes compétences :

LITIGES CLIENTS

SUIVI RUPTURE PRODUITS

SUIVI PRODUCTION/PLANNING

ANALYSE ET GESTION des Cdes Fermes en EDI

TRAITEMENT COMMANDES SAP

TRAITEMENT SAV/GARANTIE

PREPARATION COMMANDE MAGASIN ET MISE EN TRANSPORT