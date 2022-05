Sébastien LEMAIRE

Fort d'une expérience de plus de quinze ans en qualité de technicien d'exploitation informatique sur des systèmes élaborés par Microsoft et Apple au sein de différentes sociétés. Cette longue période très enrichissante m'a permis de développer une large compréhension du domaine de l'exploitation informatique et m'a apporté logique et rigueur dans mes objectifs et mes projets. Ce fut aussi l'occasion pour moi d'acquérir toutes les notions indispensables à la tenue d'une Hotline (pour Wanadoo) et les capacités nécessaires à maintenir tous les types d'ordinateurs personnels ou professionnels et serveurs. Entre autre, mes compétences multiples me permettraient de changer de secteur d'activité comme technico-commercial ou toute autre fonction qui mettrait en avant mon savoir faire.



Mes compétences :

Relations partenaires institutionnels

Maitrise des techniques de gestion de conflits

Gestion financière et administrative

Sécurité informatique

Techniques de négociation

Organisation et animations de réunions

Téléphonie et réseaux sans fils

Création de supports de communications

Animation /Dynamisation d’équipes de techniciens

Aisance relationnelle / Ecoute active

Conception et gestion du réseau

Gestion de plannings

Diagnostics et analyse des disfonctionnements

Maintenance informatique

Animation de cessions de formation

Expertise et interventions sur sites

Réalisation de documents

Montage de projet (création d’entreprise)