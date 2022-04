Annelise FONDARY

Conseillère commerciale experte en protection sociale

Mes clients sont des dirigeants de PME de tout secteur d activité ainsi que des professions libérales.

J ai l immense plaisir de les accompagner dans l élaboration et l'optimisation de leur protection sociale (prevoyance, retraite et solution d épargne).

Mon intervention est avant tout basée sur l humain et la prise en compte de réalités professionnelles et personnelles très différentes ce qui conduit à la mise en place de solutions sur-mesure.



Mes compétences :

Fiscalité

Partenariat public privé

Protection sociale

Relation client

Collectivités territoriales

RSE & Diversité

Stratégie et management des organisations

Facilitatrice

Conduite de projet