Annelise MULLER

Principe de réalité, ou du cheval de Prjwalsky au développement durable.

Beaucoup d'appelés, peu d'élus. J'ai quand même réussi - jusqu'à maintenant - à allier passion et métier. Participer à des projets de développement territorial et durable me permet de contribuer à la protection d'espèces et de milieux ! J'apprécie le côté terrain des actions à l'échelle du territoire : ancrer un projet dans un territoire permet de répondre au mieux à ce territoire, et à tous ses habitants, à peau, à plumes, à poils ou à chitine !

Faire tout cela au sein d'une association ajoute le chapeau du développement durable : gouvernance et démocratie...

J'ai rejoint fin 2008 FNE PACA, fédération régionale de France Nature Environnement. Au sein de cette équipe, je suis "référente" pour mes thématiques préférées : eau, milieux aquatiques & mer, et agriculture. Au gré des vagues et des projets, je devrai regagner la Méditerranée...

Les sujets passionnants ne manquent pas, les projets et les collègues non plus !

A bientôt pour des collaborations (bio)diversifiées!



Mes compétences :

Nature

Développement durable

Mer

Eau et Environnement