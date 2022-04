Annelise POTTIER

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



ÉDITION

- Coordination éditoriale de 5 à 10 titres par an

- Élaboration et respect d’un planning de fabrication

- Préparation de copie : correction orthographique et typographique

- Éditrice d’une revue semestrielle de géographie

- Mise en page de la revue sur InDesign selon une maquette prédéfinie



COMMUNICATION :

- Responsable du site internet e-commerce (Magento) des PUB

- Animation des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram

- Réalisation de la newsletter bimensuelle des PUB

- Mise en ligne des ouvrages numériques le site internet des PUB et sur immateriel.fr

- Réalisation de flyers, de publicités et de catalogues

- Interviews filmées d'auteurs ou de directeurs de revues



GESTION

- Demande de devis auprès d’imprimeurs et de graphistes

- Négociation des prix et des délais de livraison

- Respect du budget établi pour chaque projet



QUALITÉS PERSONNELLES

- Sens du relationnel

- Réactivité

- Travail en équipe/Autonomie

- Qualités rédactionnelles



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Rédaction

Communication

Magento e commerce

Wordpress

Préparation de copie

Édition

ProLexis

Veille concurrentielle

Veille documentaire

XML

Mise en page

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

ECommerce

Microsoft Word

Macromedia Dreamweaver

Adobe Acrobat

CMS open source

Réactivité

Travail en équipe

Relationnel

EPub

Webmarketing

SEO

Google analytics

Google Adwords

LODEL