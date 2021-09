Hervé GARAT

La société COVATECH vous accompagne dans les différentes phases de conception et de développement de projets de Recherche et Développements innovants dans un contexte industriel.

Par un accompagnement allant du besoin client à la mise en production de produits, carte électroniques ou sous-ensembles mécaniques, les consultants COVATECH gèrent toutes les phases R&D en apportant à leurs clients fiabilité et innovations.

Lexpertise de COVATECH couvre des domaines techniques et scientifiques variés tels que lélectronique analogique/numérique, la thermique, la mécanique, la métrologie, lalgorithmie, mais aussi le logiciel embarqué temps réel.

Les méthodes de gestion de projets utilisées telles que les méthodes agiles (Scrum, Kanban) pour le logiciel ou le PLCM (Product life cycle management) pour le matériel permettent de dynamiser et fiabiliser les phases de Recherche et de développement de vos projets



Mes compétences :

Electronique

Product Life Cycle

User Experience

C Programming Language

Java

Agile Methodology

Linux

Microsoft Windows

Scrum Methodology