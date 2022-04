Annelise ROMER

Chargée de webmarketing, mes compétences sont dans : Le marketing, La communication digital, Le web analytics et L'aide à la commercialisation.

Je suis en veille permanente sur les nouvelles pratiques du marketing sur Internet.



Mon parcours universitaire a également été ponctué de diverses immersions en entreprises et de projets divers (stages, voyages à l'étranger, projets...)



C'est après 4 années en tant qu'assistante chef de produit que j’ai décidé de renforcer mes compétences en suivant une licence en commerce international puis un master 2 en management spécialisé en webmarketing.



J'ai ainsi eu l'opportunité de faire un stage de fn d'année dans une société spécialisée en webmarketing au Québec pour ma licence et un stage alterné pour un site média dans le cadre de mon master.



Mes stages et mon master m'ont permis d'enrichir mes connaissances techniques web (SEO, SEM, E-crm, webanalytics, CMS, HTML, community management...).



Mes compétences :

marketing

webmarketing

communication

negociation commerciale