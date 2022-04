Annelyse GALLIEN

Après un virage à 360 ° en 2012, je suis aujourd'hui le capitaine de mon propre navire en décoration d'intérieur et aménagement d'espace, forte de ma précédente vie professionnelle et de ma formation en école de commerce, je suis aujourd'hui au service des particuliers et professionnels. Mes compétences vont d'une simple mise en décor jusqu'à la rénovation complète ... et avec une offre et un travail toujours sur-mesure !



Mes compétences :

Décoration

Vente

Communication

Gestion de projet