Annelyse VITRAC

PASSION ET CRÉATIVITÉ



Titulaire d’un DUT Gestion des Entreprises et Administrations et d'une Licence professionnelle dans le domaine du management des NTIC au sein de l’université d’Aix-Marseille, je prépare désormais un Master Info Comm au sein de l'UFR Ingémédia. Ce parcours me permettra d’asseoir mes compétences et d’enrichir mon savoir afin de satisfaire parfaitement la demande de mes clients actuels et futurs.



Passionnée par la communication depuis déjà 5 ans , je propose désormais mes services en tant qu'auto-entrepreneur pour des prestations de conseils et de mise en oeuvre de communication web et print.



L’enjeu d’une stratégie digitale bien menée ne cesse de prendre de l’ampleur, indispensable donc de maîtriser les NTIC et de prendre en considération le levier économique que ce management représente pour toute structure.



Créative, passionnée, polyvalente et ambitieuse, je vous invite à me contacter pour toutes demandes relatives aux prestations proposées.





Mes compétences :

Plan de communication

Négociation commerciale

Relations Presse

Communication externe

Étude de marché

Conception graphique

Conseil en communication

Création de site internet

Secrétariat

Community management