Manon CARRÉ

Je me lance enfin dans la musique à travers cet album créé et mixé depuis juillet 2017. Je cherche un label, une distribution ainsi qu'un tourneur pour ce projet #blondepower



J'ai commencé en tant que lulu noon , DJ en Nouvelle Zélande en 2003 où j'ai mixé dans plusieurs clubs. J'ai également pris des cours de scratch en tombant amoureuse d'un set de A-trak, en club à Wellington. Je me suis formée au scratch lorsque j'ai acheté mes premières Stanton et ma table de scratch. J'ai progressé grâce au DVD de mon idole Q-Bert. Mais j'ai touché mes premières platines MKII à l'âge de 12 ans lorsque mon frère s'est équipé.



Ensuite, je suis revenue en France et j'ai joué dans plusieurs clubs à Munich, Genève, Lyon, Annecy et au Maroc. en première partie de Teenage Bad Girl ou Flore. Puis j'ai eu deux beaux enfants, mon agence de communication digitaleArray et j'ai écrit et conçu "Le marchand de sable, peur du noir" sur ipad pour les enfants.



En 2015, j'ai créé le projet The Vinylics avec mon acolyte Ponpon avec un film tourné par mon frère lors d'une répétion au brise glace d'Annecy sur la grande scène. A découvrir sur youtube par ici !



Nous avons tourné dans plusieurs lieux sur Annecy et dans la rue. Mon ami batteur est depuis parti vivre à Seattle et le projet évolue vers #blondepower.







Je ne suis plus seule aux platines puisque je souhaite être accompagnée d'un batteur acoustique ou électronique, d'une bassiste, de deux guitaristes, d'un pianiste sound-designer FX et du très talentueux et ami vidéaste VJ Lupin ainsi que d'un grapheur. Je souhaite également intégrer un artificier sur scène. J'ai également un réal pour captation live et broadcast en direct sur youtube. (mon ptit frangin ;-))



e suis une fondue de musique et de média digitaux puisque 10 ans de télé chez Teletoon et MCM ainsi que 10 ans de digital en start-up. J'ai fait un break d'un an en 2007 pour un Congé Individuel de Formation à SAE Institute et devenir ingénieur du son. Je suis audiophile depuis mon plus jeune âge car mon père s'était équipé de la BO 3000 et de casques Koss puisque nous avons vécu en Californie en 1980.



Un vrai couteau suisse quoi ;-)



Aujourd'hui je sens que je suis prête à me lancer.



Mon album est en écoute ici : https://soundcloud.com/user-63002867





Merci de m'avoir lue et j'espère que mon projet vous séduira. Rien qu'un partage sur vos réseaux serait juste énorme pour moi. D'avance mille mercis.



Manon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------



Fondatrice et dirigeante de l'agence 3615 SIMONE -Array

15 ans d'expérience en digital marketing.



Stratégie éditoriale, charte éditoriale, élaboration de plannings rédactionnels, pilotage de comités éditoriaux

Rédaction contenus SEO (contenus front optimisés, métadonnées, mots clefs, méta descriptions…)

Articles et reportages

Emails Marketing BtoC et BtoB

Newsletters d’information BtoC et BtoB

Social Media Strategy et Community Management (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin)

Rédaction de fiches produits e-commerce

Rédaction messages transactionnels (contenus automatisés et contenus de transaction)

RP transmedia (Print, Mag Online, Influenceurs)

Recherche de noms, base-line, url (nouveaux produits, marques, événements, opérations online)



Mes compétences :

Communication

Marketing

Publicité

Community management

Internet

Écriture

Brand content expert

CRM Social media expert

Chanteuse

Composition

DJ