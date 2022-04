Emmanuelle WUILLEME-LHUILLIER

Plus de 10 ans d'expérience en conseil media grands comptes



En tant que Directrice de Clientèle j'encadre une équipe de 2 juniors.

Je conseille mes clients dans leurs stratégies d'investissements pluri-media et pilote la coordination des projets pour l'ensemble de mon portefeuille.



De la prise de brief à la mise en oeuvre de la stratégie media, la relation client rythme mon quotidien.

Le management des différents poles experts, la rédaction/présentation de recommandations stratégiques et la coordination des projets sont mon coeur de métier.



Dynamique, rigoureuse et enthousiaste, l'esprit d'équipe est pour moi le pilier majeur de tout poste à vocation commerciale.



Véritable garant du respect des délais et de la maîtrise des coûts.

Mon rôle est de développer une stratégie des moyens en parfaite adéquation avec la plateforme de communication envisagée par l'agence de Publicité.







Anglais: Très bon niveau, pratique professionnelle quotidienne

Espagnol : Bon niveau



Informatique : environnement PC

Maitrise du Pack Office et des BDD Media



Mes compétences :

Communication

Média

Publicité

Stratégies de communication