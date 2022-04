Annelyze DORIER

Bonjour,



J'ai 36 ans et j'ai dix ans d'expérience dans les réseaux informatique et sécurité des systèmes informatiques et téléphoniques au sein des armées. Je suis une personne qui apprend très vite et qui est polyvalente. Mes qualités sont que je suis calme, organisée et d'humeur toujours égale. Mes défauts sont que je suis une personne exigeante pour moi-même (je veux toujours aller au delà de mes limites), méfiante (je m'ai longtemps avant de faire confiance) et bavarde (j'aime parler mais quand j'ai du travail je sais me concentrer sur mon objectif)

Aujourd'hui je recherche un travail dans l'informatique et la téléphonie, aussi bien dans la maintenance que dans l'entretient. De plus, ayant un très bon contact avec les personnes et arrivant rapidement à cibler leurs attentes, je recherche aussi dans la vente dans le secteur high tech. Enfin depuis 3 ans je conduis des bus et j'ai developpé un grand sens de la clientèle ainsi qu'un sens de la précision puisqu'en bus une petite erreur peut avoir de grandes et graves conséquences.



Mes compétences :

Télécoms

Réseaux informatiques & sécurité

Serveur Unix

Serveur 2003

Logiciels libres

Informatique

Pack Microsoft Office

WEB

Maintenance informatique

Serveur 2008

dactylographie

Conduire un bus

Vendre des produits

Sens du contact