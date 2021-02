Annick CUNIN

Depuis 14 ans j'accompagne de façon très opérationnelle des réseaux de franchise dans leur développement .

Depuis Janvier 2017 l’enseigne Bricks4Kidz ®, m'a confié le développement de la master franchise en France et en Suisse.

Née en Floride en 2008, Bricks4Kidz ®, propose aux enfants de 3 à 13 ans des ateliers ludiques et pédagogiques autour des célèbres briques de LEGO ®. Le réseau compte plus de 600 franchisés dans 42 pays !

5 franchisés ont démarré sur la fin d'année ( Avignon, Beauvais/Compiègne, Nanterre, Lyon Genève Rive gauche...)

Une belle aventure ....qui vous attend peut être vous aussi ?



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Conseil

Franchise

Développement Commercial

Réseaux

Recrutement

Management de projets

Immobilier

Restauration rapide

Travail temporaire /interim

Services à la personne

Call center

Construction bâtiment

Ressources humaines