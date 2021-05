Annie GRATTARD

Bonjour,



Après une expérience de plusieurs années et une période consacrée à l'éducation de mes enfants, je souhaiterais à présent repartir dans le monde du travail dans le domaine secrétariat ou/et dans la Location/Gestion locative.



La Société dans laquelle j'étais employée possédait 11 sociétés à l'époque... société du Batiment (couverture, étanchéité, bardage, sanitaire, chauffage, serrurerie) société de Négoce, sociétés Civiles Immobilières, société Financière, société de Maintenance ... etc. Mon travail était très diversifié, je gèrais principalement les locations des Sociétés Immobilières, comptabilité comprise.



D'autre part, j'ai suivi des cours sur l'agencement, l'aménagement et la décoration d'intérieurs avec Educatel, établissement non reconnu mais pour une satisfaction personnelle. Je suis très interessée par , entre autres, la décoration, l'agencement, l'aménagement, le graphisme....



Curieuse de tout et avide de connaissances, je suis ouverte à tout domaine d'activité, tout secteur pour une réorientation professionnelle.



Mes atouts : curiosité, méthode, efficacité, pratique, rigueur, ingéniosité, responsabilité, communication, énergie, mouvement, dévouement, ouverture d'esprit, sens de l'observation...







Mes compétences :

Communication