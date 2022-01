Annie LECLERCQ

Après mon D.E en 1981 , j'ai pratiqué le métier d'infirmière pendant 10ans ( cinq ans à l'hôpital , cinq ans en libéral ) , ensuite , je me suis orientée vers l'industrie pharmaceutique , domaine où j'ai exercé pendant vingt ans ,en tant que déléguée à l'information médicale, d'abord en médecine générale , puis auprès des spécialistes et enfin en milieu hospitalier ( entretien médecins - organisation de staffs -relations publiques -congrès...Janvier 2010, je tourne la page "industrie pharmaceutique.

Après différents stages et formations , notamment en développement personnel , retour à mon premier métier , mais dans un autre domaine : celui de l'entreprise.



Mes compétences :

Communication

Relations publiques

Relaxation

Industrie pharmaceutique

Santé