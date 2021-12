Anthony BARBI

"Marcom" depuis bientôt 10 ans, mon profil Marketing & Communication a été nourri au Digital... génération Y oblige!



Spécialisé dans le Webmarketing & les Médias Sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube), j'intègre le Digital et ses dernières applications dans mes actions quotidiennes.



Créatif, à l'aise sur différents logiciels et plateformes (Photoshop, Inkscape, Sendinblue, Drupal, Analytics etc.) et fort d'une première expérience entrepreneuriale réussie, je pilote mes projets de leur conception (étude préliminaire, planification, maquettage des supports, graphisme final) à l'analyse des données après réalisation des actions.



L'automobile dans tout ça ? Elle garde une place centrale que ce soit dans ma vie professionnelle ou privée, car je suis un "G"rand passionné de sports mécaniques et de voitures anciennes. Surtout les Youngtimers, génération Y oblige...