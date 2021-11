Anthony CHESNEAU

Apprenti ingénieur à l'ECE Paris, dans le domaine des systèmes embarqués, j'effectue mon apprentissage au sein de Thales Communications & Security, en IVQ Système. Après obtention d'un DUT en Génie Mécanique et Productique, j'ai décidé de m'orienter vers les technologies de l'information afin de diversifier mes compétences dans un domaine aujourd'hui omniprésent dans lequel les défis à relever sont de plus en plus grand.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Gestion de projet

Programmation orientée objet

Python

Catia

AutoIt

Java

MATLAB

CAO

C

Visual Basic

PTC Creo

SolidWorks

Swift

Scrum

Méthodes agiles

Test Driven Development