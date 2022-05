Romain ELBAN

Actuellement au sein d'une PME dont le cœur de métier est la mise à disposition d'outils numériques à des Grands comptes ou collectivités, j'occupe le poste d'ingénieur d'affaires et de chef de projet. Les points-clefs de mon parcours de 2015 à aujourd'hui sont la commercialisation et la gestion d'un projet multi-métier. Par exemple, un projet consistant à déployer à l'échelle territoriale (Lorient Agglomération) des Relais d'Informations Touristiques afin d'apporter la meilleure information aux touristes et habitants locaux là où ils se trouvent (Gare SNCF, aéroport, lieux de fort passage, etc.). Ce type de projet fait appel à des compétences diverses et variées (Gestion de projet, logistique, modèle économique, conception de nouveau produit, développement d'application, etc.) et convient parfaitement à mon profil et mon cursus d'ingénieur généraliste.



Mes passions extra-professionnelles en 3 lignes :

le sport (tennis, rugby) ;

le milieu associatif dans lequel je me suis investi tout au long de mon cursus scolaire ;

les sciences (plus précisément à l'échelle quantique).



Mon objectif :

Je souhaite pouvoir m'investir dans un domaine d'activité qui me passionne (Datas, objets connectés, Cloud, etc.), tout en partageant et en continuant d'apprendre.



Mes compétences :

XMIND

Java

Microsoft Project

Final Cut Pro

Microsoft Windows

Mac OS X

Microsoft Office

Management

Eclipse

Langage JAVA, HTML et CSS

Adobe Photoshop